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Air Jordan 1 Low Zapatillas - Hombre - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Zapatillas - Hombre

129,99 €
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Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.


  • Color mostrado: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Modelo: IV6045-451

Air Jordan 1 Low

129,99 €

Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Perforaciones en los laterales para ofrecer transpirabilidad.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel y piel sintética
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Modelo: IV6045-451

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • KleineFootball

    Air Jordan 1 Low Men's Shoes- the shoes were exactly as expected. I wore them as soon as I could. They fit and feel great. The color combination will allow me to wear them for just about any occasion. I highly reccommend.

Air Jordan 1 Low Zapatillas - Hombre

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