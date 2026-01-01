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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Niño/a

99,99 €
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Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.


  • Color mostrado: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Modelo: IO2060-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.

Ventajas

  • Unidad Nike Air en el talón para crear una amortiguación ligera y reactiva.
  • Ranuras flexibles en la parte delantera de la suela exterior.
  • Suela exterior de goma para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.

Detalles del producto

  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Modelo: IO2060-100

Envíos y devoluciones

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