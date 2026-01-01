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Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
99,99 €
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Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.
- Color mostrado: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Modelo: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.
Ventajas
- Unidad Nike Air en el talón para crear una amortiguación ligera y reactiva.
- Ranuras flexibles en la parte delantera de la suela exterior.
- Suela exterior de goma para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.
Detalles del producto
- Zona del cuello de perfil bajo
- Cordones clásicos
- Color mostrado: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Modelo: IO2060-100
Envíos y devoluciones
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