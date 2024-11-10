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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Niño/a

99,99 €
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Estas zapatillas de perfil bajo neutras ofrecen una gran estabilidad. Estas Jordan fáciles de combinar tienen piel lisa y ante suave para añadir profundidad y textura, al tiempo que las unidades Nike Air ofrecen una amortiguación cómoda y tan increíble como tu look.


  • Color mostrado: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Modelo: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Estas zapatillas de perfil bajo neutras ofrecen una gran estabilidad. Estas Jordan fáciles de combinar tienen piel lisa y ante suave para añadir profundidad y textura, al tiempo que las unidades Nike Air ofrecen una amortiguación cómoda y tan increíble como tu look.

Ventajas

  • Piel premium en la parte superior para una mayor durabilidad y estructura.
  • Mediasuela de espuma para ofrecer una amortiguación ligera.
  • Unidad Nike Air encapsulada en el talón para una amortiguación suave.

Detalles del producto

  • Diseño tipo cupsole
  • Logotipo Jumpman bordado
  • Logotipo Wings en el talón
  • Color mostrado: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Modelo: HF1863-200

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (6)

4.3 estrellas

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a

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