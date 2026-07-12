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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a - Off Noir/Blanco/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Niño/a

99,99 €
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Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.


  • Color mostrado: Off Noir/Blanco/Desert Pink/Desert Pink
  • Modelo: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.

Ventajas

  • Confección de piel auténtica y sintética para ofrecer durabilidad y estructura.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Mediasuela de espuma suave para una amortiguación ligera.
  • La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Logotipo Wings en el talón
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Color mostrado: Off Noir/Blanco/Desert Pink/Desert Pink
  • Modelo: IO2067-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a

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