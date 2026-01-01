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Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
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Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.
- Color mostrado: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Modelo: IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
30 % de descuento
Un look icónico y duradero. Las AJ1 combinan el diseño clásico de las originales con materiales premium para seguir el ritmo durante todo el día.
Ventajas
- Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
- Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.
Detalles del producto
- Color mostrado: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Modelo: IU2269-100
Envíos y devoluciones
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