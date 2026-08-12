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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Mujer

139,99 €
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Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las Air Jordan 1 Low te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Esta versión presenta colores clásicos y detalles sutiles en el icónico perfil, que incorpora una mezcla de materiales de alta gama y una unidad Air encapsulada en el talón.


  • Color mostrado: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Modelo: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las Air Jordan 1 Low te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Esta versión presenta colores clásicos y detalles sutiles en el icónico perfil, que incorpora una mezcla de materiales de alta gama y una unidad Air encapsulada en el talón.

Ventajas

  • Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
  • Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Modelo: II0595-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

4.7 estrellas

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer

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