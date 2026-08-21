Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Esta elegante versión renovada es aún más exclusiva gracias a la piel suave en tonos neutros y a los detalles perforados en la puntera.
- Color mostrado: Chalk/Oro metalizado/Blanco perla/Chalk
- Modelo: IO0759-100
Air Jordan 1 Low SE
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Esta elegante versión renovada es aún más exclusiva gracias a la piel suave en tonos neutros y a los detalles perforados en la puntera.
Ventajas
- Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
- Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.
Detalles del producto
- Parte superior de piel
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Zona del cuello de perfil bajo
- Cordones clásicos
- Color mostrado: Chalk/Oro metalizado/Blanco perla/Chalk
- Modelo: IO0759-100
Envíos y devoluciones
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Air Jordan 1 Low SE