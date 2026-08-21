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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer - Chalk/Oro metalizado/Blanco perla/Chalk

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Mujer

139,99 €

Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Esta elegante versión renovada es aún más exclusiva gracias a la piel suave en tonos neutros y a los detalles perforados en la puntera.


  • Color mostrado: Chalk/Oro metalizado/Blanco perla/Chalk
  • Modelo: IO0759-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Esta elegante versión renovada es aún más exclusiva gracias a la piel suave en tonos neutros y a los detalles perforados en la puntera.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Perforaciones en la puntera para ofrecer transpirabilidad.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones clásicos
  • Color mostrado: Chalk/Oro metalizado/Blanco perla/Chalk
  • Modelo: IO0759-100

Envíos y devoluciones

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