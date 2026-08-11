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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer - Blanco/Negro/Desert Berry

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Mujer

139,99 €
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Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las AJ1 Low te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Elige los colores y sal a la calle con el icónico perfil diseñado con una combinación de materiales de alta calidad y una unidad Air encapsulada en el talón.


  • Color mostrado: Blanco/Negro/Desert Berry
  • Modelo: IO0668-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Disfruta de un look siempre actual y a la moda. Las AJ1 Low te ofrecen una parte de la historia y el legado Jordan con una comodidad que dura todo el día. Elige los colores y sal a la calle con el icónico perfil diseñado con una combinación de materiales de alta calidad y una unidad Air encapsulada en el talón.

Ventajas

  • Unidad Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Piel auténtica en la parte superior para mejorar la durabilidad y conseguir un look premium.
  • Suela exterior de goma maciza para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.

Detalles del producto

  • Logotipo Wings en el talón
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Cordones tipo lazo
  • Color mostrado: Blanco/Negro/Desert Berry
  • Modelo: IO0668-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

4.7 estrellas

  • Belle ma…

    paola478675867

    Un po’ delicata la parte anteriore

  • Beautiful

    Amber668062902

    So beautiful in person pictures don’t do these shoes justice.

  • Very cute! In love with the style and pink!💓

    Deadliest

    Eye catching, cutesy and the leather is everything 🖤💓

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer

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