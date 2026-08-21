Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.
- Color mostrado: Blanco/Blanco/Plata metalizado/Blanco
- Modelo: IQ9381-100
Air Jordan 1 Low SE
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.
Ventajas
- Unidad Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Piel auténtica en la parte superior para mejorar la durabilidad y conseguir un look premium.
- Suela exterior de goma maciza para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.
Detalles del producto
- Color mostrado: Blanco/Blanco/Plata metalizado/Blanco
- Modelo: IQ9381-100
Envíos y devoluciones
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Air Jordan 1 Low SE