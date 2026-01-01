Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.
- Color mostrado: Negro/Iron Grey/Blanco/Iced Carmine
- Modelo: II3788-003
Air Jordan 1 Low SE
Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.
Ventajas
- Parte superior de piel para aportar durabilidad y estructura.
- Unidad Nike Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
- Goma en la suela exterior para ofrecer una tracción para el día a día.
Detalles del producto
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Negro/Iron Grey/Blanco/Iced Carmine
- Modelo: II3788-003
Envíos y devoluciones
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