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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Hombre

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Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.


  • Color mostrado: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Modelo: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % de descuento

Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.

Ventajas

  • Unidad Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Piel auténtica en la parte superior para mejorar la durabilidad y conseguir un look premium.
  • Suela exterior de goma maciza para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Modelo: IU2268-100

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (8)

4.9 estrellas

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre

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