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Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre - Summit White/Light Arctic Pink/Plata

Air Jordan 1 Low SE

Zapatillas - Hombre

139,99 €
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Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.


  • Color mostrado: Summit White/Light Arctic Pink/Plata
  • Modelo: IO2048-100

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Inspiradas en las originales que debutaron en 1985, las Air Jordan 1 Low ofrecen un look clásico e impecable que resulta familiar pero innovador. Con un diseño icónico que combina a la perfección con cualquier ajuste, estas zapatillas son ideales para tomar las riendas.

Ventajas

  • Unidad Air-Sole encapsulada para una amortiguación ligera.
  • Piel auténtica en la parte superior para mejorar la durabilidad y conseguir un look premium.
  • Suela exterior de goma maciza para una mayor tracción en distintos tipos de superficies.

Detalles del producto

  • Logotipo Wings en el talón
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Mediasuela de espuma
  • Color mostrado: Summit White/Light Arctic Pink/Plata
  • Modelo: IO2048-100

Envíos y devoluciones

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