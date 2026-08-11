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Air Jordan 1 Low Method of Make Zapatillas - Mujer - Light Orewood Brown/Negro/Steam/Blanco

Air Jordan 1 Low Method of Make

Zapatillas - Mujer

144,99 €
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Nuestra nueva serie Method of Make renueva con un estilo runner supertécnico las famosas AJ1 Low. Su exclusiva piel se combina con unos paneles de tela y unos flecos en la parte superior para crear un increíble diseño por capas. Para rematar, llevan un logotipo Nike Swoosh metálico que grita puro estilo runner dosmilero.


  • Color mostrado: Light Orewood Brown/Negro/Steam/Blanco
  • Modelo: IW2026-110

Air Jordan 1 Low Method of Make

144,99 €

Nuestra nueva serie Method of Make renueva con un estilo runner supertécnico las famosas AJ1 Low. Su exclusiva piel se combina con unos paneles de tela y unos flecos en la parte superior para crear un increíble diseño por capas. Para rematar, llevan un logotipo Nike Swoosh metálico que grita puro estilo runner dosmilero.

Ventajas

  • Confección de piel auténtica y sintética para ofrecer durabilidad y estructura.
  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Mediasuela de espuma suave para una amortiguación ligera.
  • La suela exterior de goma proporciona una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Flecos en la parte superior
  • Logotipo Wings en el talón
  • Logotipo Jumpman en la lengüeta
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Color mostrado: Light Orewood Brown/Negro/Steam/Blanco
  • Modelo: IW2026-110

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

4.7 estrellas

  • Knezevic

    Toppp💪💪💪💪 Fantastische Sneaker!! Super! Erstklassiges Material.

  • I like them but ...

    trixmix

    I like them but the kiltie on the right shoe always ends up on the side when playing golf due to rotation on the swing. I wish it could STAY PUT because the actual shoe looks great and feels great.

  • Unique.

    BernieD397273787

    In love with this pair. It’s unique and the design is pleasing to the eyes. I normally wear a size 9 for other Nike shoe products but I size down to women’s 8.5 when it comes to Jordans.

Air Jordan 1 Low Method of Make Zapatillas - Mujer

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