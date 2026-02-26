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Nike Air Jogger de tejido Fleece - Niño/a - Negro/Blanco/Blanco

Nike Air

Jogger de tejido Fleece - Niño/a

30 % de descuento
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El tejido Fleece ligero ofrece toda la calidez que necesitas sin añadir volumen, todo ello en una pernera entallada y elegante. Los ribetes en contraste de los laterales añaden un toque deportivo y la cintura elástica garantiza un ajuste personalizado y seguro.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: II7351-010

Nike Air

30 % de descuento

El tejido Fleece ligero ofrece toda la calidez que necesitas sin añadir volumen, todo ello en una pernera entallada y elegante. Los ribetes en contraste de los laterales añaden un toque deportivo y la cintura elástica garantiza un ajuste personalizado y seguro.

Ventajas

  • Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
  • Los bolsillos laterales te permiten mantener tus básicos seguros y a mano.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: II7351-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 137 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

3.5 estrellas

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

Nike Air Jogger de tejido Fleece - Niño/a

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