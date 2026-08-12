Nike Air Force 1 Mid '07 Zapatillas - Hombre

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Las Air Force 1 Mid '07 reúnen todos esos rasgos que tan bien conoces: revestimientos increíbles, detalles llamativos y la cantidad perfecta de brillo para que irradies luz. La zona del tobillo acolchada y de perfil medio y el clásico cierre por contacto añaden la comodidad del baloncesto clásico, y las perforaciones de la puntera mantienen la frescura.
Nike Air Force 1 Mid '07
EL ESTILO LEGENDARIO DE LAS AF1.
Las Air Force 1 Mid '07 reúnen todos esos rasgos que tan bien conoces: revestimientos increíbles, detalles llamativos y la cantidad perfecta de brillo para que irradies luz. La zona del tobillo acolchada y de perfil medio y el clásico cierre por contacto añaden la comodidad del baloncesto clásico, y las perforaciones de la puntera mantienen la frescura.
Tras su debut en 1982, las AF1 se convirtieron en las primeras zapatillas de baloncesto con el sistema Nike Air, que revolucionó el juego. Además, no tardaron en ganarse su aceptación en todo el mundo. Ahora, las Air Force 1 siguen fieles a sus orígenes con la misma amortiguación reactiva y suave que cambió el curso de la historia de las zapatillas.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.8 estrellas
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07
Descubre las zapatillas Nike Air Force 1 Mid '07 para hombre
Durante más de 35 años, este modelo ha ofrecido comodidad y durabilidad desde el minuto cero. Desde resistentes revestimientos cosidos hasta un diseño exquisito, pasando por piel prístina: estas zapatillas te protegen por toda la ciudad y allá donde quieras.
Diseñada originalmente para el baloncesto, la amortiguación Nike Air ofrece comodidad duradera, y la zona del tobillo acolchado y la lengüeta aportan suavidad a la pisada.
Parte superior impecable y fácil de limpiar perfecta para el día a día, y diseño de perfil medio y acabado cupsole en la planta del pie para rendir homenaje al ADN del baloncesto. La historia, el look y la comodidad, todo en un solo modelo.