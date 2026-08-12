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Buenas valoraciones
Nike Air Force 1 Mid '07 Zapatillas - Hombre - Negro/Negro

Nike Air Force 1 Mid '07

Zapatillas - Hombre

129,99 €
Nike Air Force 1 Mid '07 Zapatillas - Hombre - Negro/Negro
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Las Air Force 1 Mid '07 reúnen todos esos rasgos que tan bien conoces: revestimientos increíbles, detalles llamativos y la cantidad perfecta de brillo para que irradies luz. La zona del tobillo acolchada y de perfil medio y el clásico cierre por contacto añaden la comodidad del baloncesto clásico, y las perforaciones de la puntera mantienen la frescura.


  • Color mostrado: Negro/Negro
  • Modelo: CW2289-001

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

EL ESTILO LEGENDARIO DE LAS AF1.

Las Air Force 1 Mid '07 reúnen todos esos rasgos que tan bien conoces: revestimientos increíbles, detalles llamativos y la cantidad perfecta de brillo para que irradies luz. La zona del tobillo acolchada y de perfil medio y el clásico cierre por contacto añaden la comodidad del baloncesto clásico, y las perforaciones de la puntera mantienen la frescura.

Ventajas

  • Llevan más de 35 años ofreciendo una comodidad y durabilidad excelentes. Desde resistentes revestimientos cosidos, pasando por piel prístina hasta un diseño exquisito: estas zapatillas te protegen por toda la ciudad y allá donde quieras.
  • Diseñada originalmente para el baloncesto de alto rendimiento, la amortiguación Nike Air ofrece comodidad duradera, y la zona del tobillo acolchado y la lengüeta aportan suavidad a la pisada.
  • Parte superior impecable y fácil de limpiar perfecta para el día a día, y diseño de perfil medio y acabado cupsole en la planta del pie para rendir homenaje al ADN del baloncesto. La historia, el look y la comodidad se han envuelto en un solo modelo.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Sistema de cordones de anchura variable
  • Cierre por contacto para personalizar el estilo y el ajuste
  • Perforaciones en la puntera
  • Suela de goma que no deja marcas para mayor tracción y durabilidad
  • Color mostrado: Negro/Negro
  • Modelo: CW2289-001

Origen de las Air Force 1

Tras su debut en 1982, las AF1 se convirtieron en las primeras zapatillas de baloncesto con el sistema Nike Air, que revolucionó el juego. Además, no tardaron en ganarse su aceptación en todo el mundo. Ahora, las Air Force 1 siguen fieles a sus orígenes con la misma amortiguación reactiva y suave que cambió el curso de la historia de las zapatillas.

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (246)

4.8 estrellas

  • DestinyC390606198

    Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me

  • Ready for School

    Mystic25

    Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!

  • Nike Air Force ‘01

    philw169984581

    Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.

Nike Air Force 1 Mid '07 Zapatillas - Hombre

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

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Descubre las zapatillas Nike Air Force 1 Mid '07 para hombre

Durante más de 35 años, este modelo ha ofrecido comodidad y durabilidad desde el minuto cero. Desde resistentes revestimientos cosidos hasta un diseño exquisito, pasando por piel prístina: estas zapatillas te protegen por toda la ciudad y allá donde quieras.

Diseñada originalmente para el baloncesto, la amortiguación Nike Air ofrece comodidad duradera, y la zona del tobillo acolchado y la lengüeta aportan suavidad a la pisada.

Parte superior impecable y fácil de limpiar perfecta para el día a día, y diseño de perfil medio y acabado cupsole en la planta del pie para rendir homenaje al ADN del baloncesto. La historia, el look y la comodidad, todo en un solo modelo.