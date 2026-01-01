Nike Air Force 1 Low By You
Zapatillas personalizables - Hombre
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Estas AF1 son todo detalles. Personaliza la etiqueta, los cordones y la chapa, y no te olvides de dejar tu huella con un texto personal en la presilla posterior. Gracias a las ocho combinaciones de colores y las opciones adicionales de suela translúcida o de goma, este diseño está destinado a ser único, al igual que tú.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: HF0659-900
Nike Air Force 1 Low By You
Estas AF1 son todo detalles. Personaliza la etiqueta, los cordones y la chapa, y no te olvides de dejar tu huella con un texto personal en la presilla posterior. Gracias a las ocho combinaciones de colores y las opciones adicionales de suela translúcida o de goma, este diseño está destinado a ser único, al igual que tú.
¿Cuál es tu base?
Comienza por la parte superior de piel y, después, elige si quieres una mediasuela y suela exterior tradicional, translúcida o de goma.
Dale color
Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?
Exprésate
¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Puedes añadir hasta tres caracteres en las presillas posteriores para personalizarlas. Además, tu nombre aparece en la caja.
Más ventajas
- Estas zapatillas presentan un estilo ornamentado más liso incluso que el tablero de la canasta, con repuntes resistentes, materiales impecables y un diseño cupsole.
- Amortiguación Air, diseñada originalmente para el baloncesto, para una comodidad duradera.
- Suela exterior de goma con los tradicionales puntos de giro del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.
Detalles del producto
- Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.
- Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.
- Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Modelo: HF0659-900
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