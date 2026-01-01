Nike Air Force 1 Low By You Zapatillas personalizables - Hombre

Nike Air Force 1 Low By You

149,99 €

Estas AF1 son todo detalles. Personaliza la etiqueta, los cordones y la chapa, y no te olvides de dejar tu huella con un texto personal en la presilla posterior. Gracias a las ocho combinaciones de colores y las opciones adicionales de suela translúcida o de goma, este diseño está destinado a ser único, al igual que tú.

¿Cuál es tu base?

Comienza por la parte superior de piel y, después, elige si quieres una mediasuela y suela exterior tradicional, translúcida o de goma.

Dale color

Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear?

Exprésate

¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Puedes añadir hasta tres caracteres en las presillas posteriores para personalizarlas. Además, tu nombre aparece en la caja.