Nike Air Force 1 High By You Zapatillas personalizables - Hombre

Nike Air Force 1 High By You

169,99 €

Estas AF1 son todo detalles. Personaliza la etiqueta, los cordones y la chapa, y no te olvides de dejar tu huella con un texto personal en la presilla posterior. Gracias a las ocho combinaciones de colores y opciones adicionales traslúcidas y de goma para la suela, este diseño está destinado a ser único, al igual que tú.

¿Cuál es tu base? Comienza por la parte superior de piel y, después, elige si quieres una mediasuela y suela exterior tradicional, translúcida o de goma. Dale color Colores neutros impecables, metalizados elegantes, clásicos deportivos o de todo un poco. ¿Qué vas a crear? Exprésate ¿Tus iniciales? ¿Un apodo? O alguna otra cosa. Personaliza el diseño con hasta 9 caracteres en la correa. Además, tu nombre aparece en la caja.

Más ventajas Diseño duradero más liso incluso que el tablero de la canasta, con repuntes resistentes, materiales impecables y un diseño cupsole.

Amortiguación Air, diseñada originalmente para el baloncesto, para una comodidad duradera.

Suela exterior de goma con el tradicional punto de giro clásico del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto Nuestra comunidad de Members es única y sus zapatillas también. Cada par se confecciona a mano, de uno en uno. Lo bueno se hace esperar.

Con nuestro 3-D builder verás cómo tu creación cobra vida mientras experimentas con todo tipo de opciones de diseño.

Color mostrado: Multicolor/Multicolor/Multicolor

Modelo: HF0658-900