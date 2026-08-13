Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer

Maria228154966
Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!
Las AF1 se renuevan con un acabado en piel de pelo de poni. Sin embargo, el diseño clásico de suela cupsole con su ligera plataforma sigue siendo el mismo.
Nike Air Force 1 '07
Las AF1 se renuevan con un acabado en piel de pelo de poni. Sin embargo, el diseño clásico de suela cupsole con su ligera plataforma sigue siendo el mismo.
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4.5 estrellas
Maria228154966
Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!
Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!
HelenT79880482
Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!
Love. Love love
AmamdaS980949416
True to size super cute and comfy
Nike Air Force 1 '07