 
Imagen 1 de 8
Buenas valoraciones
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail

Nike Air Force 1 '07

Zapatillas - Mujer

149,99 €
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer - Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
Diseña tu propio producto Nike By You
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Las AF1 se renuevan con un acabado en piel de pelo de poni. Sin embargo, el diseño clásico de suela cupsole con su ligera plataforma sigue siendo el mismo.


  • Color mostrado: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Modelo: IO0442-200

Nike Air Force 1 '07

149,99 €

Las AF1 se renuevan con un acabado en piel de pelo de poni. Sin embargo, el diseño clásico de suela cupsole con su ligera plataforma sigue siendo el mismo.

Ventajas

  • Piel suave con revestimientos cosidos que envejecen para lograr una perfección suave.
  • Amortiguación Nike Air para proporcionar comodidad y ligereza durante todo el día.
  • Zona del tobillo acolchada y de perfil bajo para un look elegante y muy cómodo.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Field Brown/Field Brown/Gum Medium Brown/Sail
  • Modelo: IO0442-200

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (31)

4.5 estrellas

  • Maria228154966

    Love these shoes! I normally wear size 7.5, but I had to size down. I ordered size 7 and with my crease protectors, they fit perfectly!

  • Redelijk aan de prijs maar wel heel erg leuk!!!

    HelenT79880482

    Super!!! Zitten ook lekker, moet wel zeggen dat ik nog moet afwachten wat er gebeurd als ik ermee in de regen loop. Volgens het labeltje staat er dat er een kans is op kleurdoorlopen... dus ga ze bij voorkeur dan niet in de regen dragen, maar ja, in NL kan je dit niet altijd zo plannen. Mochten ze daardoor doorlopen, zal het een sterretje minder worden. Voor nu vind ik ze FANTASTISCH!!

  • Love. Love love

    AmamdaS980949416

    True to size super cute and comfy

Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Mujer

Nike Air Force 1 '07

149,99 €