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Nike Air Force 1 '07 LX Vibram Zapatillas - Hombre - Negro/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

Zapatillas - Hombre

129,99 €
Negro/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
Summit White/Light Bone/Speed Yellow/Smoke Grey
Silt Red/Light Violet Ore/Speed Yellow/Negro
Diseña tu propio producto Nike By You
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Las AF1 siempre han sido unas zapatillas resistentes, pero ahora vamos un paso más allá. La duradera parte superior de tela se asienta sobre una suela Vibram diseñada para ayudarte a desafiar cualquier superficie. ¿Todo listo?


  • Color mostrado: Negro/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Modelo: IH1943-002

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

Las AF1 siempre han sido unas zapatillas resistentes, pero ahora vamos un paso más allá. La duradera parte superior de tela se asienta sobre una suela Vibram diseñada para ayudarte a desafiar cualquier superficie. ¿Todo listo?

Ventajas

  • La unidad Nike Air ofrece una amortiguación ligera.
  • La suela exterior Vibram aporta tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Light Lemon Twist/Speed Yellow/Smoke Grey
  • Modelo: IH1943-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (146)

4.6 estrellas

  • MichaelZ425409243

    Mega schön, fällt definitiv auf 👍🏻👍🏻

  • Great Looking Shoe

    3dyers

    Love, love, love these shoes! They are sturdy and very fashionable! I was a little worried they would be more in the bright red side but they actually seem more on the dark pink side, which is great! I did order my normal size for women and had to send them back for half a size down, so keep that in mind if you’re thinking of purchasing these.

  • Nice shoes

    Martin

    Nice shoes.

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram Zapatillas - Hombre

Nike Air Force 1 '07 LX Vibram

129,99 €

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