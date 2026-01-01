Nike Air Force 1 '07 LV8
Zapatillas - Hombre
Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño clásico de los 80 se combina con piel duradera y detalles llamativos para conseguir un estilo perfecto tanto en la cancha como fuera de ella.
- Color mostrado: Negro/Sail
- Modelo: IU7592-001
Nike Air Force 1 '07 LV8
Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño clásico de los 80 se combina con piel duradera y detalles llamativos para conseguir un estilo perfecto tanto en la cancha como fuera de ella.
Ventajas
- Parte superior de piel sintética y auténtica con puntera perforada para una mayor transpirabilidad y comodidad.
- La unidad Nike Air ofrece una amortiguación ligera.
- Suela exterior de goma con el clásico punto de giro propio del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Color mostrado: Negro/Sail
- Modelo: IU7592-001
Envíos y devoluciones
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