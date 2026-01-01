 
Imagen 1 de 9
Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre - Negro/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Zapatillas - Hombre

129,99 €
Negro/Sail
Vast Grey/Sail
Diseña tu propio producto Nike By You
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño clásico de los 80 se combina con piel duradera y detalles llamativos para conseguir un estilo perfecto tanto en la cancha como fuera de ella.


  • Color mostrado: Negro/Sail
  • Modelo: IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

129,99 €

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño clásico de los 80 se combina con piel duradera y detalles llamativos para conseguir un estilo perfecto tanto en la cancha como fuera de ella.

Ventajas

  • Parte superior de piel sintética y auténtica con puntera perforada para una mayor transpirabilidad y comodidad.
  • La unidad Nike Air ofrece una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el clásico punto de giro propio del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Sail
  • Modelo: IU7592-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Air Force 1 '07 LV8.

    Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre

    Nike Air Force 1 '07 LV8

    129,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 12