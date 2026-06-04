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Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre - Negro/Negro/Blanco

Nike Air Force 1 '07 LV8

Zapatillas - Hombre

30 % de descuento
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Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño clásico de los 80 se combina con detalles llamativos para conseguir un estilo perfecto tanto en la cancha como fuera de ella.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

30 % de descuento

Cómodas, duraderas y atemporales: son las número 1 por una razón. El diseño clásico de los 80 se combina con detalles llamativos para conseguir un estilo perfecto tanto en la cancha como fuera de ella.

Ventajas

  • La unidad Nike Air ofrece una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con el punto de giro clásico del baloncesto para ofrecer tracción y durabilidad.

Detalles del producto

  • Zona del tobillo acolchada
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IR0952-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre

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