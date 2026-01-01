Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Concéntrate y corre. Este pantalón corto ligero de tejido Woven incorpora una tecnología avanzada de capilarización del sudor con zonas de transpirabilidad para mantener la frescura y la concentración. Además, presenta dos bolsillos interiores para guardar los objetos esenciales pequeños, y uno exterior con cremallera en la parte de atrás para proteger bien el móvil durante toda la sesión de running.
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
- Modelo: IR4445-010
Nike AeroSwift
Concéntrate y corre. Este pantalón corto ligero de tejido Woven incorpora una tecnología avanzada de capilarización del sudor con zonas de transpirabilidad para mantener la frescura y la concentración. Además, presenta dos bolsillos interiores para guardar los objetos esenciales pequeños, y uno exterior con cremallera en la parte de atrás para proteger bien el móvil durante toda la sesión de running.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- El tejido Woven elástico en 4 direcciones ofrece libertad de movimiento, mientras que las aberturas del dobladillo te proporcionan una libertad óptima en cada zancada.
- La cintura Flyvent combina tejido elástico y malla para ofrecer un ajuste ceñido y transpirable.
- La malla interior ofrece sujeción y cobertura.
Detalles del producto
- Detalles de diseño reflectante
- Cordón
- Cuerpo: 88 % poliéster/12 % spandex. Elástico: 73 % nylon/27 % spandex. Forro: 89 % poliéster/11 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
- Modelo: IR4445-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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