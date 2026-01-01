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Nike AeroSwift Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre - Off White/Blanco/Negro

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre

79,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Diseñado para llegar al podio, este pantalón corto de running te ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.


  • Color mostrado: Off White/Blanco/Negro
  • Modelo: IF1425-101

Nike AeroSwift

79,99 €

Diseñado para llegar al podio, este pantalón corto de running te ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.

Ventajas

  • Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.
  • El bolsillo trasero con cremallera es compatible con la mayoría de los teléfonos, mientras que los bolsillos laterales permiten guardar geles u objetos más pequeños.
  • El ligero tejido Woven cuenta con secciones perforadas para mejorar la transpirabilidad.
  • Cordón interior en la cintura de malla elástica para un ajuste seguro.
  • El dobladillo con aberturas renovado ofrece más protección sin sacrificar la libertad de movimiento.

Detalles del producto

  • Logotipo Swoosh
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Cintura: 89 % poliéster/11 % spandex. Calzoncillo: 86 % poliéster, 14 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Off White/Blanco/Negro
  • Modelo: IF1425-101

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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