Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running de talle medio de 10 cm con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Diseñado para llegar al podio, este pantalón corto de running te ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.
- Color mostrado: Off White/Blanco/Negro
- Modelo: IF1425-101
Nike AeroSwift
Diseñado para llegar al podio, este pantalón corto de running te ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.
Ventajas
- Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.
- El bolsillo trasero con cremallera es compatible con la mayoría de los teléfonos, mientras que los bolsillos laterales permiten guardar geles u objetos más pequeños.
- El ligero tejido Woven cuenta con secciones perforadas para mejorar la transpirabilidad.
- Cordón interior en la cintura de malla elástica para un ajuste seguro.
- El dobladillo con aberturas renovado ofrece más protección sin sacrificar la libertad de movimiento.
Detalles del producto
- Logotipo Swoosh
- Cuerpo: 100 % poliéster. Cintura: 89 % poliéster/11 % spandex. Calzoncillo: 86 % poliéster, 14 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Off White/Blanco/Negro
- Modelo: IF1425-101
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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