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Nike AeroSwift Mallas de running de largo medio con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre - Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Mallas de running de largo medio con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre

94,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Diseñadas para las carreras, estas mallas de longitud media AeroSwift cuentan con una malla interior de gran sujeción y utilizan nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad hasta la línea de meta.


  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
  • Modelo: IR4446-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Diseñadas para las carreras, estas mallas de longitud media AeroSwift cuentan con una malla interior de gran sujeción y utilizan nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad hasta la línea de meta.

Ventajas

  • Tejido Knit jacquard con la tecnología Nike Dri-FIT ADV, que combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cintura Flyvent con cordón que ofrece una comodidad ligera y un ajuste seguro.
  • La colección AeroSwift está pensada para aumentar la velocidad y ofrece un rendimiento óptimo y una cobertura sin distracciones.

Detalles del producto

  • Bolsillo con cremallera en la parte posterior
  • Bolsillo abierto en la malla interior
  • Cuerpo: 83 % poliéster/17 % spandex. Slip: 89 % poliéster/11 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
  • Modelo: IR4446-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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