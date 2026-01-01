Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Mallas de running de largo medio con malla interior Dri-FIT ADV - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Diseñadas para las carreras, estas mallas de longitud media AeroSwift cuentan con una malla interior de gran sujeción y utilizan nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad hasta la línea de meta.
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
- Modelo: IR4446-010
Nike AeroSwift
Diseñadas para las carreras, estas mallas de longitud media AeroSwift cuentan con una malla interior de gran sujeción y utilizan nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad hasta la línea de meta.
Ventajas
- Tejido Knit jacquard con la tecnología Nike Dri-FIT ADV, que combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- Cintura Flyvent con cordón que ofrece una comodidad ligera y un ajuste seguro.
- La colección AeroSwift está pensada para aumentar la velocidad y ofrece un rendimiento óptimo y una cobertura sin distracciones.
Detalles del producto
- Bolsillo con cremallera en la parte posterior
- Bolsillo abierto en la malla interior
- Cuerpo: 83 % poliéster/17 % spandex. Slip: 89 % poliéster/11 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
- Modelo: IR4446-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift