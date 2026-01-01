Materiales reciclados
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Pantalón corto de running ceñido Dri-FIT ADV - Mujer
Hemos dado a este pantalón corto un toque dorado en honor al afán de Keely Hodgkinson por conseguir medallas. Está diseñado para competir: por eso, también lo hemos renovado con un tejido elástico que capilariza el sudor y con bolsillos para llegar más lejos. La cintura elástica de malla aporta transpirabilidad, mientras que el forro suave como la seda ofrece comodidad desde la salida hasta la meta.
- Color mostrado: Thunder Blue/Negro/Blanco/Linen
- Modelo: IU1063-437
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Hemos dado a este pantalón corto un toque dorado en honor al afán de Keely Hodgkinson por conseguir medallas. Está diseñado para competir: por eso, también lo hemos renovado con un tejido elástico que capilariza el sudor y con bolsillos para llegar más lejos. La cintura elástica de malla aporta transpirabilidad, mientras que el forro suave como la seda ofrece comodidad desde la salida hasta la meta.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- En el bolsillo trasero con cremallera caben la mayoría de los teléfonos, mientras que los dos bolsillos laterales de fácil acceso sirven para guardar productos pequeños, como los geles.
- Cintura de malla con cordón interior para un ajuste personalizable que aporta transpirabilidad.
Detalles del producto
- Logos Swoosh con diseño no reflectante
- Entrepierna de 13 cm
- Cuerpo: 89 % poliéster/11 % spandex. Forro del refuerzo: 88 % poliéster/12 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Thunder Blue/Negro/Blanco/Linen
- Modelo: IU1063-437
Talla y ajuste
- Modelo elegido por Falyn Lott, atleta de pruebas combinadas y saltadora de atletismo universitario.
- Lott mide 183 cm y lleva la talla S.
- Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Más información
- Modelo elegido por Falyn Lott, atleta de pruebas combinadas y saltadora de atletismo universitario.
- Lott mide 183 cm y lleva la talla S.