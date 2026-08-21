Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Esta camiseta de tejido Woven, actualizada con nuevos gráficos y un mensaje para tu oponente, está lista para la competición. Es ligera y transpirable, con tecnología avanzada de capilarización del sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad mientras dejas a tus rivales comiendo polvo.
- Color mostrado: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Modelo: IF3649-570
Nike AeroSwift
Esta camiseta de tejido Woven, actualizada con nuevos gráficos y un mensaje para tu oponente, está lista para la competición. Es ligera y transpirable, con tecnología avanzada de capilarización del sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad mientras dejas a tus rivales comiendo polvo.
Ventajas
- Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización del sudor proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que repelen el sudor para mantener la comodidad.
- Las aberturas laterales y las secciones perforadas en la parte delantera y trasera proporcionan un flujo de aire en las zonas de mayor sudoración.
- Costuras planas en el cuello y las sisas para una mayor suavidad y comodidad, y un movimiento sin restricciones.
Detalles del producto
- Estampado "Too Fast To Follow" en la parte posterior
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
- Modelo: IF3649-570
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 170 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Sin evaluaciones
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