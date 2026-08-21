triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 6
Nike AeroSwift Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer - Sapphire/Hot Lava/Hot Lava

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer

89,99 €
Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
Team Red/Negro/Negro
Illusion Green/Negro/Negro

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Esta camiseta de tejido Woven, actualizada con nuevos gráficos y un mensaje para tu oponente, está lista para la competición. Es ligera y transpirable, con tecnología avanzada de capilarización del sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad mientras dejas a tus rivales comiendo polvo.


  • Color mostrado: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
  • Modelo: IF3649-570

Nike AeroSwift

89,99 €

Esta camiseta de tejido Woven, actualizada con nuevos gráficos y un mensaje para tu oponente, está lista para la competición. Es ligera y transpirable, con tecnología avanzada de capilarización del sudor para ayudarte a mantener la transpirabilidad mientras dejas a tus rivales comiendo polvo.

Ventajas

  • Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización del sudor proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que repelen el sudor para mantener la comodidad.
  • Las aberturas laterales y las secciones perforadas en la parte delantera y trasera proporcionan un flujo de aire en las zonas de mayor sudoración.
  • Costuras planas en el cuello y las sisas para una mayor suavidad y comodidad, y un movimiento sin restricciones.

Detalles del producto

  • Estampado "Too Fast To Follow" en la parte posterior
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sapphire/Hot Lava/Hot Lava
  • Modelo: IF3649-570

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 170 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

    Nike AeroSwift Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer

    Nike AeroSwift

    89,99 €