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Nike AeroSwift Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer - Off White/Negro

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer

84,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Diseñada para llegar al podio, esta camiseta de running te ayuda a mantenerte seca y cómoda mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.


  • Color mostrado: Off White/Negro
  • Modelo: IF3647-101

Nike AeroSwift

84,99 €

Diseñada para llegar al podio, esta camiseta de running te ayuda a mantenerte seca y cómoda mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.

Ventajas

  • Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.
  • El ligero tejido Woven cuenta con secciones perforadas para mejorar la transpirabilidad en las zonas donde se concentra el sudor.
  • Además, las costuras planas en el cuello y las sisas aumentan la suavidad y la comodidad, y ofrecen una libertad de movimiento absoluta.
  • Las aberturas laterales proporcionan una ventilación óptima.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Off White/Negro
  • Modelo: IF3647-101

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 175 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

1 estrella

  • fattyrunner85

    I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute

Nike AeroSwift Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer

Nike AeroSwift

84,99 €

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