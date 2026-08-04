Nike AeroSwift Camiseta de tirantes de running corta Dri-FIT ADV - Mujer

fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Diseñada para llegar al podio, esta camiseta de running te ayuda a mantenerte seca y cómoda mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.
Nike AeroSwift
Diseñada para llegar al podio, esta camiseta de running te ayuda a mantenerte seca y cómoda mientras cruzas la línea de meta. Es transpirable, capilariza el sudor y destaca por su estampado inspirado en el deslumbrante brillo de un trofeo de diamantes.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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1 estrella
fattyrunner85
I usually use L in all my tops so of course i bought this is L but its soooo small Im so sad because I bought it at an outlet....and I think its so cute
Nike AeroSwift