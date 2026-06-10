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Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre - Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante

Nike AeroSwift

Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

94,99 €
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Concéntrate y corre. Diseñada para la velocidad, esta ligera camiseta sin mangas incorpora tecnología avanzada de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la frescura hasta la línea de meta.


  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
  • Modelo: IR4444-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Concéntrate y corre. Diseñada para la velocidad, esta ligera camiseta sin mangas incorpora tecnología avanzada de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la frescura hasta la línea de meta.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido ligero para una mayor transpirabilidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Carmesí brillante
  • Modelo: IR4444-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

Nike AeroSwift

94,99 €

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