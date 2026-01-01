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Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre - Bright Spruce

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

89,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Diseñada para las carreras de competición, esta camiseta sin mangas te ayuda a mantener la frescura hasta la línea de meta. El tejido ligero incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor y una ventilación localizada para mejorar la transpirabilidad.


  • Color mostrado: Bright Spruce
  • Modelo: IX1203-373

Nike AeroSwift

89,99 €

Diseñada para las carreras de competición, esta camiseta sin mangas te ayuda a mantener la frescura hasta la línea de meta. El tejido ligero incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor y una ventilación localizada para mejorar la transpirabilidad.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Costuras planas en las sisas y el cuello para ofrecer un tacto suave.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Bright Spruce
  • Modelo: IX1203-373

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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