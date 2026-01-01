Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre
Diseñada para las carreras de competición, esta camiseta sin mangas te ayuda a mantener la frescura hasta la línea de meta. El tejido ligero incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor y una ventilación localizada para mejorar la transpirabilidad.
- Color mostrado: Bright Spruce
- Modelo: IX1203-373
Nike AeroSwift
Diseñada para las carreras de competición, esta camiseta sin mangas te ayuda a mantener la frescura hasta la línea de meta. El tejido ligero incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor y una ventilación localizada para mejorar la transpirabilidad.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- Costuras planas en las sisas y el cuello para ofrecer un tacto suave.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Bright Spruce
- Modelo: IX1203-373
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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