Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Esta camiseta, diseñada para correr a la máxima velocidad y perfecta para competir, incorpora tecnología Dri-FIT avanzada para ayudarte a mantener la frescura y la concentración hasta la línea de meta. El tejido ligero con capilarización del sudor incorpora perforaciones estratégicas para ofrecer la máxima transpirabilidad y frescura donde más la necesitas.
Nike AeroSwift
Esta camiseta, diseñada para correr a la máxima velocidad y perfecta para competir, incorpora tecnología Dri-FIT avanzada para ayudarte a mantener la frescura y la concentración hasta la línea de meta. El tejido ligero con capilarización del sudor incorpora perforaciones estratégicas para ofrecer la máxima transpirabilidad y frescura donde más la necesitas.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift