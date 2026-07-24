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Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre - Citron Pulse/Lapis/Carmesí brillante

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

89,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Esta camiseta, diseñada para correr a la máxima velocidad y perfecta para competir, incorpora tecnología Dri-FIT avanzada para ayudarte a mantener la frescura y la concentración hasta la línea de meta. El tejido ligero con capilarización del sudor incorpora perforaciones estratégicas para ofrecer la máxima transpirabilidad y frescura donde más la necesitas.


  • Color mostrado: Citron Pulse/Lapis/Carmesí brillante
  • Modelo: IU4522-848

Nike AeroSwift

89,99 €

Esta camiseta, diseñada para correr a la máxima velocidad y perfecta para competir, incorpora tecnología Dri-FIT avanzada para ayudarte a mantener la frescura y la concentración hasta la línea de meta. El tejido ligero con capilarización del sudor incorpora perforaciones estratégicas para ofrecer la máxima transpirabilidad y frescura donde más la necesitas.

Ventajas

  • Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.
  • Orificios por todo el tejido para ofrecer una ventilación estratégica donde más falta hace.
  • El dobladillo más bajo en comparación con las camisetas AeroSwift anteriores ofrece una protección adicional.
  • Costuras planas en las sisas y el cuello para ofrecer un ajuste más entallado y reducir los roces.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Citron Pulse/Lapis/Carmesí brillante
  • Modelo: IU4522-848

Talla y ajuste

    • Modelo: talla L y 185 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

Nike AeroSwift

89,99 €

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