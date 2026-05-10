Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Diseñada para las carreras, esta camiseta sin mangas transpirable incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Su suave tejido cuenta con perforaciones para ofrecer mucha ventilación en la recta final.
Nike AeroSwift
Diseñada para las carreras, esta camiseta sin mangas transpirable incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Su suave tejido cuenta con perforaciones para ofrecer mucha ventilación en la recta final.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
2 estrellas
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift