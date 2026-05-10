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Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre - Barely Green/Lapis

Materiales reciclados

Nike AeroSwift

Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

89,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Diseñada para las carreras, esta camiseta sin mangas transpirable incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Su suave tejido cuenta con perforaciones para ofrecer mucha ventilación en la recta final.


  • Color mostrado: Barely Green/Lapis
  • Modelo: IH6939-394

Nike AeroSwift

89,99 €

Diseñada para las carreras, esta camiseta sin mangas transpirable incorpora nuestra avanzada tecnología de capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Su suave tejido cuenta con perforaciones para ofrecer mucha ventilación en la recta final.

Ventajas

  • Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.
  • El dobladillo más bajo en comparación con las camisetas AeroSwift anteriores ofrece una protección adicional.
  • Costuras planas en las sisas y el cuello para un ajuste más entallado.

Detalles del producto

  • Gráficos especiales
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Barely Green/Lapis
  • Modelo: IH6939-394

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 179 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

2 estrellas

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Nike AeroSwift Camiseta de running Dri-FIT ADV - Hombre

Nike AeroSwift

89,99 €

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