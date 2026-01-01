Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Camiseta de running de manga corta con estampado Dri-FIT ADV - Hombre
Diseñada para ganar velocidad, esta camiseta ligera y perfecta para competir te ayuda a mantener la transpirabilidad hasta la línea de meta. El tejido Knit que capilariza el sudor incorpora un estampado innovador y perforaciones en toda la prenda para ofrecer una sensación ultratranspirable.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IM5365-010
Nike AeroSwift
Diseñada para ganar velocidad, esta camiseta ligera y perfecta para competir te ayuda a mantener la transpirabilidad hasta la línea de meta. El tejido Knit que capilariza el sudor incorpora un estampado innovador y perforaciones en toda la prenda para ofrecer una sensación ultratranspirable.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- Tejido Engineered Knit ligero y transpirable.
- Costuras planas en el hombro que reducen el volumen para ofrecer ligereza.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IM5365-010
Talla y ajuste
- Modelo elegido por JC Stevenson, velocista y saltador de atletismo universitario.
- Stevenson mide 185 cm y lleva la talla M.
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike AeroSwift
Más información
- Modelo elegido por JC Stevenson, velocista y saltador de atletismo universitario.
- Stevenson mide 185 cm y lleva la talla M.