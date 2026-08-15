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Buenas valoraciones
ACG Zegama Hike Zapatillas de senderismo - Mujer - Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet

ACG Zegama Hike

Zapatillas de senderismo - Mujer

179,99 €
Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
Life Lime/Barely Volt/Smoke Grey/Dark Smoke Grey
Crema II/Light Orewood Brown/Cave Stone/Crema II
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Convierte las subidas agotadoras en una panorámica espectacular. Las Zegama Hike son tu guía de confianza en el sendero para llevarte hasta allí. Equipadas con tecnología para cualquier entorno, la mediasuela ligera y ultracolchada se combina con los tacos de tracción Vibram® MegaGrip con agarre para maximizar la comodidad y el control. El diseño amplio y la suela exterior más ancha proporcionan una base estable para ayudarte a superar terrenos accidentados y cambiantes.


  • Color mostrado: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Modelo: IO7855-002

ACG Zegama Hike

179,99 €

LA MEJOR DE ACG HIKE PARA LA MONTAÑA.

Convierte las subidas agotadoras en una panorámica espectacular. Las Zegama Hike son tu guía de confianza en el sendero para llevarte hasta allí. Equipadas con tecnología para cualquier entorno, la mediasuela ligera y ultracolchada se combina con los tacos de tracción Vibram® MegaGrip con agarre para maximizar la comodidad y el control. El diseño amplio y la suela exterior más ancha proporcionan una base estable para ayudarte a superar terrenos accidentados y cambiantes.

Amortiguación a capas

La innovadora mediasuela incorpora espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma más firme añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares y escarpadas.

Tracción fiable

La fiable suela exterior Vibram® MegaGrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.

Sujeción estable

Tanto para subir como para bajar por el sendero, la correa del talón está diseñada para ayudarte a mantener los pies fijos en las zapatillas. La suela exterior más ancha proporciona una base estable al recorrer terrenos cambiantes.

Ajuste para mayor comodidad

A medida que los pies se dilatan en las distancias más largas, la hilera de ojales prolongada crea un sistema de ajuste que permite hacer modificaciones fáciles para ayudar a mantener la comodidad en todo el pie durante la ruta.

Más ventajas

  • La parte superior de tela transpirable es ligera para las caminatas largas y duradera para resistir los terrenos difíciles.
  • La zona del tobillo, suave y elástica, ayuda a mantener a raya la suciedad del sendero.

Detalles del producto

  • Presillas en el talón y la lengüeta
  • Número 39 de mujer: 348 g
  • Altura de la suela: 32 mm (talón)/28 mm (antepié)
  • Drop: 4 mm
  • Altura del taco: 5 mm
  • Color mostrado: Platinum Violet/Barely Green/Silver Lilac/Platinum Violet
  • Modelo: IO7855-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (26)

4.7 estrellas

  • Mega

    AnkeN282648995

    Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus

  • Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c

    Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!

  • So comfy!

    Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1

    Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!

ACG Zegama Hike Zapatillas de senderismo - Mujer

ACG Zegama Hike

179,99 €

Unas botas de senderismo ligeras y resistentes inspiradas en unas zapatillas de trail running de alta velocidad.

Diseñadas para

Senderismo

Terreno

Difícil

Amortiguación

Máxima

Peso

348 g aprox. (talla 39 de mujer)

Características técnicas

  • Amortiguación y ligereza

    La innovadora mediasuela incorpora espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma más firme añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares y escarpadas.

  • Tracción fiable

    La fiable suela exterior Vibram® MegaGrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.

  • Sujeción estable

    Tanto para subir como para bajar por el sendero, la correa del talón está diseñada para mantener los pies sujetos. La suela exterior más ancha proporciona una base estable al recorrer terrenos cambiantes.

  • Ajuste para mayor comodidad

    A medida que los pies se hinchan en las distancias más largas, se pueden hacer modificaciones fáciles para mantener la comodidad en todo el pie durante la ruta gracias al sistema de ajuste que crea la hilera de ojales prolongada.

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