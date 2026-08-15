ACG Zegama Hike Zapatillas de senderismo - Mujer

Mega
AnkeN282648995
Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Convierte las subidas agotadoras en una panorámica espectacular. Las Zegama Hike son tu guía de confianza en el sendero para llevarte hasta allí. Equipadas con tecnología para cualquier entorno, la mediasuela ligera y ultracolchada se combina con los tacos de tracción Vibram® MegaGrip con agarre para maximizar la comodidad y el control. El diseño amplio y la suela exterior más ancha proporcionan una base estable para ayudarte a superar terrenos accidentados y cambiantes.
ACG Zegama Hike
LA MEJOR DE ACG HIKE PARA LA MONTAÑA.
Convierte las subidas agotadoras en una panorámica espectacular. Las Zegama Hike son tu guía de confianza en el sendero para llevarte hasta allí. Equipadas con tecnología para cualquier entorno, la mediasuela ligera y ultracolchada se combina con los tacos de tracción Vibram® MegaGrip con agarre para maximizar la comodidad y el control. El diseño amplio y la suela exterior más ancha proporcionan una base estable para ayudarte a superar terrenos accidentados y cambiantes.
La innovadora mediasuela incorpora espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma más firme añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares y escarpadas.
La fiable suela exterior Vibram® MegaGrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.
Tanto para subir como para bajar por el sendero, la correa del talón está diseñada para ayudarte a mantener los pies fijos en las zapatillas. La suela exterior más ancha proporciona una base estable al recorrer terrenos cambiantes.
A medida que los pies se dilatan en las distancias más largas, la hilera de ojales prolongada crea un sistema de ajuste que permite hacer modificaciones fáciles para ayudar a mantener la comodidad en todo el pie durante la ruta.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.7 estrellas
Mega
AnkeN282648995
Mega Schuh super bequem macht Spaß diesen Schuh zu tragen und sieht auch noch top aus
Marinaa44187fe7f7748e9b4fc980fefba294c
Een hele goeie schoen , heel stevig en goede demping , wel een nadeel voor ACG te zijn.. zij niet waterdicht!
So comfy!
Lauracd06ab4b88c04f7abd54d9471876e5a1
Most comfortable hiking shoes I’ve ever worn!
ACG Zegama Hike
Diseñadas para
Terreno
Amortiguación
Peso