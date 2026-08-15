ACG Zegama Hike Zapatillas de senderismo - Mujer

ACG Zegama Hike

179,99 €

LA MEJOR DE ACG HIKE PARA LA MONTAÑA.

Convierte las subidas agotadoras en una panorámica espectacular. Las Zegama Hike son tu guía de confianza en el sendero para llevarte hasta allí. Equipadas con tecnología para cualquier entorno, la mediasuela ligera y ultracolchada se combina con los tacos de tracción Vibram® MegaGrip con agarre para maximizar la comodidad y el control. El diseño amplio y la suela exterior más ancha proporcionan una base estable para ayudarte a superar terrenos accidentados y cambiantes.

Amortiguación a capas

La innovadora mediasuela incorpora espuma ZoomX ultraligera directamente en la planta del pie para maximizar la amortiguación. Por otro lado, una capa de espuma más firme añade protección contra impactos, comodidad y estabilidad en superficies irregulares y escarpadas.

Tracción fiable

La fiable suela exterior Vibram® MegaGrip con tecnología Traction Lug proporciona una tracción inigualable en condiciones variables de trail.

Sujeción estable

Tanto para subir como para bajar por el sendero, la correa del talón está diseñada para ayudarte a mantener los pies fijos en las zapatillas. La suela exterior más ancha proporciona una base estable al recorrer terrenos cambiantes.

Ajuste para mayor comodidad

A medida que los pies se dilatan en las distancias más largas, la hilera de ojales prolongada crea un sistema de ajuste que permite hacer modificaciones fáciles para ayudar a mantener la comodidad en todo el pie durante la ruta.