Nike ACG Vista Peak Terrain Tint

Diseñadas para enfrentarse a los terrenos más duros del mundo, las Nike ACG Vista Peak combinan durabilidad en todas las condiciones con una óptica de precisión para cualquier atleta que quiera superar las expectativas. La media montura de diseño ligero permite abarcar todo el campo de visión para que puedas analizar el terreno al instante, ya sean raíces, crestas o los cambios de contorno: estas gafas están listas para cualquier cosa que te depare la montaña.

Color mostrado: Photon Dust/Grey Fog

Modelo: IQ9340-012