Nike ACG Vista Peak
Terrain Tint
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Diseñadas para enfrentarse a los terrenos más duros del mundo, las Nike ACG Vista Peak combinan durabilidad en todas las condiciones con una óptica de precisión para cualquier atleta que quiera superar las expectativas. La media montura de diseño ligero permite abarcar todo el campo de visión para que puedas analizar el terreno al instante, ya sean raíces, crestas o los cambios de contorno: estas gafas están listas para cualquier cosa que te depare la montaña.
- Color mostrado: Photon Dust/Grey Fog
- Modelo: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
Diseñadas para enfrentarse a los terrenos más duros del mundo, las Nike ACG Vista Peak combinan durabilidad en todas las condiciones con una óptica de precisión para cualquier atleta que quiera superar las expectativas. La media montura de diseño ligero permite abarcar todo el campo de visión para que puedas analizar el terreno al instante, ya sean raíces, crestas o los cambios de contorno: estas gafas están listas para cualquier cosa que te depare la montaña.
Ventajas
- Tamaño de la montura: 71 mm de anchura de las lentes; 19 mm de anchura del puente; 130 mm de longitud de las patillas
- Las gafas Nike Terrain Tint aumentan el contraste y mejoran las sombras para que no se te escape ningún detalle del camino.
- Nike Max Optics Pro reduce el reflejo de la luz y proporciona una visión precisa con recubrimientos hidrofóbicos y oleofóbicos que repelen el agua y la grasa para ofrecer una visión más clara de lo que se te ponga por delante.
- Lente curvada de seis bases que proporciona una protección media y un bloqueo moderado de la luz periférica.
- Almohadilla de la nariz y patillas ajustables de goma TPE que proporcionan un mejor agarre y más tracción incluso en condiciones de humedad.
Detalles del producto
- Múltiples puntos de fijación de la correa.
- Montura con material inyectado hecho con, al menos, un 40 % de aceite de ricino.
- 100 % de protección UVA y UVB.
- Color mostrado: Photon Dust/Grey Fog
- Modelo: IQ9340-012
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