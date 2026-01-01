Nike ACG Vista Peak
Gafas de sol
Diseñadas para enfrentarse a los terrenos más duros del mundo, las Nike ACG Vista Peak combinan durabilidad en todas las condiciones con una óptica de precisión para cualquier atleta que quiera superar las expectativas. La media montura de diseño ligero permite abarcar todo el campo de visión para que puedas analizar el terreno al instante, ya sean raíces, crestas o los cambios de contorno: estas gafas están listas para cualquier cosa que te depare la montaña.
- Color mostrado: Safety Orange/Vast Grey
- Modelo: IQ9341-819
Nike ACG Vista Peak
Diseñadas para enfrentarse a los terrenos más duros del mundo, las Nike ACG Vista Peak combinan durabilidad en todas las condiciones con una óptica de precisión para cualquier atleta que quiera superar las expectativas. La media montura de diseño ligero permite abarcar todo el campo de visión para que puedas analizar el terreno al instante, ya sean raíces, crestas o los cambios de contorno: estas gafas están listas para cualquier cosa que te depare la montaña.
Ventajas
- Tamaño de la montura: 71 mm de anchura de las lentes; 19 mm de anchura del puente; 130 mm de longitud de las patillas
- Tecnología Nike Max Optics con revestimiento antirreflectante que reduce los reflejos de luz y ofrece una visión precisa desde todos los ángulos.
- Lente curvada de seis bases que proporciona una protección media y un bloqueo moderado de la luz periférica.
- Almohadilla de la nariz y patillas ajustables de goma TPE que proporcionan un mejor agarre y más tracción incluso en condiciones de humedad.
Detalles del producto
- Múltiples puntos de fijación de la correa.
- Montura con material inyectado hecho con, al menos, un 40 % de aceite de ricino.
- 100 % de protección UVA y UVB.
- Color mostrado: Safety Orange/Vast Grey
- Modelo: IQ9341-819
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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