Materiales reciclados
ACG "Tuff Fleece"
Sudadera de cuello redondo - Mujer
¿Hace frío? Protégete con el ligero Tuff Fleece. Confeccionada con tejido Fleece French terry de alta densidad, esta sudadera ofrece un tacto suave y estructurado. Hemos incorporado la tecnología Dri-FIT para los días en los que necesitas una capa de calidez transpirable.
- Color mostrado: Dark Smoke Grey/Blanco
- Modelo: IU8168-070
ACG "Tuff Fleece"
¿Hace frío? Protégete con el ligero Tuff Fleece. Confeccionada con tejido Fleece French terry de alta densidad, esta sudadera ofrece un tacto suave y estructurado. Hemos incorporado la tecnología Dri-FIT para los días en los que necesitas una capa de calidez transpirable.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Ajuste amplio en los hombros y el cuerpo para llevarla fácilmente sobre otra prenda.
Detalles del producto
- 75 % algodón/25 % poliéster
- Cuello, dobladillo y puños elásticos
- Presilla para colgar
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Dark Smoke Grey/Blanco
- Modelo: IU8168-070
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 175 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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