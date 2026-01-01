ACG Trailwind Pantalón corto Dri-FIT ADV - Mujer

ACG Trailwind

84,99 €

A primera vista, este pantalón corto puede parecer una prenda sencilla. Pero, si prestas atención, verás que tiene ocho bolsillos y que está confeccionado con un tejido Woven elástico que resulta fresco y transpirable kilómetro tras kilómetro.

Tecnología avanzada

La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.

Multitud de bolsillos

Seis bolsillos abiertos en la cintura y dos en la malla interior. Así que dispones de mucho espacio para llevar geles, pastillas de sales y otros básicos del trail running.

Ajuste perfecto

La cintura elástica y el cordón te permiten ajustar el pantalón a tu gusto. Las aberturas laterales facilitan los movimientos sin restricciones.