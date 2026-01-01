Materiales reciclados
ACG Trailwind
Pantalón corto Dri-FIT ADV - Mujer
A primera vista, este pantalón corto puede parecer una prenda sencilla. Pero, si prestas atención, verás que tiene ocho bolsillos y que está confeccionado con un tejido Woven elástico que resulta fresco y transpirable kilómetro tras kilómetro.
- Color mostrado: Light Army/Blanco
- Modelo: IU8158-320
ACG Trailwind
A primera vista, este pantalón corto puede parecer una prenda sencilla. Pero, si prestas atención, verás que tiene ocho bolsillos y que está confeccionado con un tejido Woven elástico que resulta fresco y transpirable kilómetro tras kilómetro.
Tecnología avanzada
La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
Multitud de bolsillos
Seis bolsillos abiertos en la cintura y dos en la malla interior. Así que dispones de mucho espacio para llevar geles, pastillas de sales y otros básicos del trail running.
Ajuste perfecto
La cintura elástica y el cordón te permiten ajustar el pantalón a tu gusto. Las aberturas laterales facilitan los movimientos sin restricciones.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % poliéster. Cintura: 78 % poliéster/22 % spandex Malla: 82 % poliéster/18 % spandex. Forro: 92 % poliéster/8 % spandex.
- Dobladillo elástico en la malla interior
- Cintura elástica con cordón interior
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Light Army/Blanco
- Modelo: IU8158-320
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 173 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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