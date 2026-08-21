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Materiales reciclados
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Parte de arriba de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
69,99 €
Enfréntate a los senderos con una tecnología avanzada que capilariza el sudor. Los paneles de malla en las axilas te ofrecen una mayor transpirabilidad donde más la necesitas.
- Color mostrado: Sequoia/Light Army/Summit White
- Modelo: IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
69,99 €
Enfréntate a los senderos con una tecnología avanzada que capilariza el sudor. Los paneles de malla en las axilas te ofrecen una mayor transpirabilidad donde más la necesitas.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- Tejido de algodón y poliéster para ofrecer suavidad, ligereza y un tacto ligeramente cepillado.
Detalles del producto
- 85 % poliéster/15 % algodón
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Presilla para colgar
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Sequoia/Light Army/Summit White
- Modelo: IM5142-355
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Sin evaluaciones
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
69,99 €