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ACG Solar Chase "Chamo Camo" Parte de arriba de trail running Dri-FIT ADV - Hombre - Sequoia/Light Army/Summit White

Materiales reciclados

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

Parte de arriba de trail running Dri-FIT ADV - Hombre

69,99 €

Enfréntate a los senderos con una tecnología avanzada que capilariza el sudor. Los paneles de malla en las axilas te ofrecen una mayor transpirabilidad donde más la necesitas.


  • Color mostrado: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Modelo: IM5142-355

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

69,99 €

Enfréntate a los senderos con una tecnología avanzada que capilariza el sudor. Los paneles de malla en las axilas te ofrecen una mayor transpirabilidad donde más la necesitas.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido de algodón y poliéster para ofrecer suavidad, ligereza y un tacto ligeramente cepillado.

Detalles del producto

  • 85 % poliéster/15 % algodón
  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Presilla para colgar
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Modelo: IM5142-355

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Sin evaluaciones

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    ACG Solar Chase "Chamo Camo"

    69,99 €