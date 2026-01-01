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ACG Smith Summit Pantalón corto - Hombre - Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Materiales reciclados

ACG Smith Summit

Pantalón corto - Hombre

129,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

¿Sol y lluvia? ¡Reto superado! Este pantalón corto cuenta con tecnología resistente a los rayos UV e impermeable, ideal para los días soleados en los que te diviertes saltando por los arroyos y para cuando te enfrentas a los cielos lluviosos. El tejido de lona de densidad media es ligeramente elástico y los enormes bolsillos resultan de lo más prácticos en el día a día.


  • Color mostrado: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Modelo: IF1308-317

ACG Smith Summit

129,99 €

¿Sol y lluvia? ¡Reto superado! Este pantalón corto cuenta con tecnología resistente a los rayos UV e impermeable, ideal para los días soleados en los que te diviertes saltando por los arroyos y para cuando te enfrentas a los cielos lluviosos. El tejido de lona de densidad media es ligeramente elástico y los enormes bolsillos resultan de lo más prácticos en el día a día.

Detalles del producto

  • Etiqueta cosida Smith Summit
  • Logotipos ACG y Nike Swoosh bordados
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Cuerpo: 96 % nylon/4 % spandex. Bolsillo superior: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Modelo: IF1308-317

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

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