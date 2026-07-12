ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Mujer

Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Materiales reciclados
Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga larga, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre tu piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
ACG Radical AirFlow NXT
INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.
Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga larga, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre tu piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.
Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves. Los conductos están diseñados para aumentar la ventilación y ayudar a maximizar los mecanismos de refrigeración naturales de tu cuerpo.
El suave tejido Knit perforado, extremadamente versátil y diseñado para ofrecer una movilidad y una frescura superiores, cubre toda la prenda e incorpora conductos de ventilación en las zonas donde más se acumula el calor y de mayor roce para mantener la frescura y la comodidad, sin importar la distancia.
Como una de las iniciativas de pruebas de campo más grandes en la historia de Nike Running, los miembros del All Conditions Racing Department (ACRD) probaron el prototipo a lo largo de la temporada de élite de 2025. Los diseñadores de Nike tuvieron en cuenta el feedback que recibieron en las pruebas realizadas durante las carreras y en el laboratorio para perfeccionar el producto. Caleb Olson, corredor de trail de élite y atleta del ACRD, llevó su prototipo mientras se dirigía a ganar una exigente carrera de resistencia de 160 kilómetros en 2025, en la que registró el segundo tiempo más rápido en la historia de la carrera.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Body fan
katrinatonton
The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).
ACG Radical AirFlow NXT
Diseñada para
Optimizada para
Ventilación
Addie Bracy
Atleta ACG, tres veces nombrada Corredora de montaña del año en EE. UU.