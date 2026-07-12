ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Mujer

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga larga, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre tu piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.

Innovación radical

Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves. Los conductos están diseñados para aumentar la ventilación y ayudar a maximizar los mecanismos de refrigeración naturales de tu cuerpo.

Diseño radical

El suave tejido Knit perforado, extremadamente versátil y diseñado para ofrecer una movilidad y una frescura superiores, cubre toda la prenda e incorpora conductos de ventilación en las zonas donde más se acumula el calor y de mayor roce para mantener la frescura y la comodidad, sin importar la distancia.

Pruebas radicales

Como una de las iniciativas de pruebas de campo más grandes en la historia de Nike Running, los miembros del All Conditions Racing Department (ACRD) probaron el prototipo a lo largo de la temporada de élite de 2025. Los diseñadores de Nike tuvieron en cuenta el feedback que recibieron en las pruebas realizadas durante las carreras y en el laboratorio para perfeccionar el producto. Caleb Olson, corredor de trail de élite y atleta del ACRD, llevó su prototipo mientras se dirigía a ganar una exigente carrera de resistencia de 160 kilómetros en 2025, en la que registró el segundo tiempo más rápido en la historia de la carrera.