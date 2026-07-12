triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 6
ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Mujer - Blanco/Anthracite

Materiales reciclados

ACG Radical AirFlow NXT

Camiseta de trail running de manga larga Dri-FIT - Mujer

149,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga larga, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre tu piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.


  • Color mostrado: Blanco/Anthracite
  • Modelo: IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga larga, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre tu piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.

Innovación radical

Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves. Los conductos están diseñados para aumentar la ventilación y ayudar a maximizar los mecanismos de refrigeración naturales de tu cuerpo.

Diseño radical

El suave tejido Knit perforado, extremadamente versátil y diseñado para ofrecer una movilidad y una frescura superiores, cubre toda la prenda e incorpora conductos de ventilación en las zonas donde más se acumula el calor y de mayor roce para mantener la frescura y la comodidad, sin importar la distancia.

Pruebas radicales

Como una de las iniciativas de pruebas de campo más grandes en la historia de Nike Running, los miembros del All Conditions Racing Department (ACRD) probaron el prototipo a lo largo de la temporada de élite de 2025. Los diseñadores de Nike tuvieron en cuenta el feedback que recibieron en las pruebas realizadas durante las carreras y en el laboratorio para perfeccionar el producto. Caleb Olson, corredor de trail de élite y atleta del ACRD, llevó su prototipo mientras se dirigía a ganar una exigente carrera de resistencia de 160 kilómetros en 2025, en la que registró el segundo tiempo más rápido en la historia de la carrera.

Más ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido Knit con orificios ultratranspirable que ofrece suavidad al contacto con la piel.
  • Ribete elástico plegado que mantiene la camiseta en su sitio mientras te mueves.

Detalles del producto

  • Estampado de marca ACG en el pecho
  • Estampado de marca de All Conditions Racing Department (ACRD) en la espalda
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Anthracite
  • Modelo: IQ5852-100

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 168 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Mujer

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Un microclima fresco portátil para los senderos más calurosos.

Diseñada para

Competición de trail

Optimizada para

Mantener la frescura

Ventilación

Acelerada

Características técnicas

  • Gran transpirabilidad

    El diseño con perforaciones acelera la ventilación en la piel. Es como sentir un vendaval en el torso.

  • Probada por atletas

    Desde las cámaras climáticas del Nike Sports Research Lab hasta los podios. 50 atletas de élite, 1.000 horas de pruebas exigentes. Se ha probado para todos los escenarios posibles.

  • Ajuste para competir

    Ventilación en el pliegue del antebrazo y la axila. Corte crop para que llegar al cinturón sea más fácil. Largo de la manga optimizado para ver el reloj con comodidad.

Detrás del diseño

Addie Bracy

"[Correr con Radical AirFlow] es como si alguien te estuviera soplando aire fresco. Da mucho gusto, es una sensación increíble".

Addie Bracy

Atleta ACG, tres veces nombrada Corredora de montaña del año en EE. UU.

Completa el look