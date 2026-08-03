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ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Hombre - Blanco/Anthracite

Materiales reciclados

ACG Radical AirFlow NXT

Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Hombre

149,99 €
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Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga larga, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre tu piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.


  • Color mostrado: Blanco/Anthracite
  • Modelo: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta camiseta de manga larga, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre tu piel a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.

Innovación radical

Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves. Los conductos están diseñados para aumentar la ventilación y ayudar a maximizar los mecanismos de refrigeración naturales de tu cuerpo.

Diseño radical

Extremadamente versátil y diseñado para ofrecer una movilidad y una frescura superiores, el suave tejido Knit perforado que cubre toda la prenda incorpora conductos de ventilación en las zonas de mayor acumulación de calor y de mayor roce para mantener la frescura y la comodidad kilómetro tras kilómetro.

Pruebas radicales

Como una de las iniciativas de pruebas de campo más grandes en la historia de Nike Running, los miembros del All Conditions Racing Department (ACRD) probaron el prototipo a lo largo de la temporada de élite de 2025. Los diseñadores de Nike tuvieron en cuenta el feedback que recibieron en las pruebas realizadas durante las carreras y en el laboratorio para perfeccionar el producto. Caleb Olson, corredor de trail de élite y atleta del ACRD, llevó su prototipo mientras se dirigía a ganar una exigente carrera de resistencia de 100 millas en 2025, en la que registró el segundo tiempo más rápido en la historia de la carrera.

Más ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido Knit con orificios ultratranspirable que ofrece suavidad al contacto con la piel.
  • Ribete elástico plegado que mantiene la camiseta en su sitio mientras te mueves.

Detalles del producto

  • Estampado de marca ACG en el pecho
  • Estampado de marca de All Condition Racing Department (ACRD) en la espalda
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Anthracite
  • Modelo: IQ5848-100

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (8)

4.5 estrellas

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

ACG Radical AirFlow NXT Camiseta de manga larga de trail running Dri-FIT - Hombre

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Un microclima fresco portátil para los senderos más calurosos.

Diseñada para

Competición de trail

Optimizada para

Mantener la frescura

Ventilación

Acelerada

Características técnicas

  • Gran transpirabilidad

    El diseño con perforaciones acelera la ventilación en la piel. Es como sentir un vendaval en el torso.

  • Probada por atletas

    Desde las cámaras climáticas del Nike Sports Research Lab hasta los podios. 50 atletas de élite, 1.000 horas de pruebas exigentes. Se ha probado para todos los escenarios posibles.

  • Ajuste para competir

    Ventilación en el pliegue del antebrazo y la axila. Corte crop para que llegar al cinturón sea más fácil. Largo de la manga optimizado para ver el reloj con comodidad.

Detrás del diseño

Caleb Olson

"Hemos probado [Radical AirFlow] en un montón de condiciones distintas: calor, frío, humedad, ambientes secos... y lo hemos ajustado exactamente a lo que creo que es lo mejor para [el día de carrera]".

Caleb Olson

Atleta ACG, campeón de la Western States 100 de 2025

Completa el look

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