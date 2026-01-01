Materiales reciclados
Nike ACG "Mystery Lights"
Pecheras Storm-FIT ADV
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Estas pecheras están confeccionadas con tejido GORE-TEX y tecnología Nike Storm-FIT ADV para proteger del viento y la lluvia. El diseño de tres capas se compone de una membrana impermeable intercalada entre un tejido exterior duradero y un forro interior.
- Color mostrado: Safety Orange/Mosswood Brown/Negro/Mosswood Brown
- Modelo: HV1127-819
Nike ACG "Mystery Lights"
Estas pecheras están confeccionadas con tejido GORE-TEX y tecnología Nike Storm-FIT ADV para proteger del viento y la lluvia. El diseño de tres capas se compone de una membrana impermeable intercalada entre un tejido exterior duradero y un forro interior.
Diseño inspirado en el cielo
El Parque Nacional Big Bend es una vasta área del desierto de Chihuahua que se encuentra al oeste de Texas. Aunque esta zona normalmente tiene los cielos más oscuros del país, esta oscuridad brilla con las luces de Marfa, órbitas fantasmales que brillan sobre el desierto. El nombre de la colección está inspirado en estas luces.
Protección avanzada
El tejido GORE-TEX impermeable evita que te mojes para que te concentres en la aventura. Tecnología Nike Storm-FIT ADV que combina un tejido impermeable y resistente al viento con un diseño avanzado y características para mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas. Las cremalleras impermeables añaden una protección adicional contra el mal tiempo.
Para los deportes de invierno
Los tobillos están equipados con polainas para la nieve con cremallera, puños elásticos y cierres a presión para sujetar las botas. El diseño incluye un forro de malla con capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Además, este modelo cuenta con prácticos bolsillos delanteros con cremallera y un forro suave y cálido.
Ajuste perfecto para la aventura
Cuenta con un ajuste holgado en la parte posterior, los muslos y las perneras. Ajustes de cierre por contacto en la cintura para un ajuste firme.
Más ventajas
Diseño que se engancha perfectamente a la chaqueta "Mystery Lights".
Detalles del producto
- Logotipo ACG bordado
- Parche "Mystery Lights" interior con narrativa
- Mosquetón ACG
- Cuerpo: 100 % poliéster. Revestimientos: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster. Forro de los paneles: 85% poliéster/15% spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Safety Orange/Mosswood Brown/Negro/Mosswood Brown
- Modelo: HV1127-819
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 187 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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