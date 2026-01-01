Nike ACG "Mystery Lights" Pecheras Storm-FIT ADV

Nike ACG "Mystery Lights"

449,99 €

Estas pecheras están confeccionadas con tejido GORE-TEX y tecnología Nike Storm-FIT ADV para proteger del viento y la lluvia. El diseño de tres capas se compone de una membrana impermeable intercalada entre un tejido exterior duradero y un forro interior.

Diseño inspirado en el cielo

El Parque Nacional Big Bend es una vasta área del desierto de Chihuahua que se encuentra al oeste de Texas. Aunque esta zona normalmente tiene los cielos más oscuros del país, esta oscuridad brilla con las luces de Marfa, órbitas fantasmales que brillan sobre el desierto. El nombre de la colección está inspirado en estas luces.

Protección avanzada

El tejido GORE-TEX impermeable evita que te mojes para que te concentres en la aventura. Tecnología Nike Storm-FIT ADV que combina un tejido impermeable y resistente al viento con un diseño avanzado y características para mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas. Las cremalleras impermeables añaden una protección adicional contra el mal tiempo.

Para los deportes de invierno

Los tobillos están equipados con polainas para la nieve con cremallera, puños elásticos y cierres a presión para sujetar las botas. El diseño incluye un forro de malla con capilarización del sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Además, este modelo cuenta con prácticos bolsillos delanteros con cremallera y un forro suave y cálido.

Ajuste perfecto para la aventura

Cuenta con un ajuste holgado en la parte posterior, los muslos y las perneras. Ajustes de cierre por contacto en la cintura para un ajuste firme.