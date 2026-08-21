ACG Mochila - Niño/a (18 l)

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Mochila - Niño/a (18 l)
Esta mochila dará la talla cuando tu peque salga a explorar a la naturaleza o cuando vaya a clase. Está confeccionada con material duradero con un acabado resistente al agua. Además, incluye un amplio compartimento principal con una funda acolchada para el portátil en el interior, unos prácticos bolsillos para botellas y un bolsillo delantero con cremallera para que guarde los objetos pequeños que quiera tener a mano.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ8090-010
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Esta mochila dará la talla cuando tu peque salga a explorar a la naturaleza o cuando vaya a clase. Está confeccionada con material duradero con un acabado resistente al agua. Además, incluye un amplio compartimento principal con una funda acolchada para el portátil en el interior, unos prácticos bolsillos para botellas y un bolsillo delantero con cremallera para que guarde los objetos pequeños que quiera tener a mano.
Detalles del producto
- 43 x 28 x 15 cm (alto x ancho x profundidad); longitud de la correa: 89 cm (máxima)/44 cm (mínima)
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ8090-010
Envíos y devoluciones
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