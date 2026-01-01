Materiales reciclados
Nike ACG "Lunar Ray"
Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Los senderos no perdonan. Enfréntate al terreno con estas mallas de ajuste ceñido para reducir el roce. Además, los cuatro bolsillos (uno con cremallera apto para la mayoría de los teléfonos) te ofrecen el espacio necesario para guardar todas tus cosas. Además, el tejido transpirable y de secado rápido te ayuda a mantener la comodidad kilómetro tras kilómetro.
- Color mostrado: Negro/Summit White
- Modelo: IO9673-010
Nike ACG "Lunar Ray"
Los senderos no perdonan. Enfréntate al terreno con estas mallas de ajuste ceñido para reducir el roce. Además, los cuatro bolsillos (uno con cremallera apto para la mayoría de los teléfonos) te ofrecen el espacio necesario para guardar todas tus cosas. Además, el tejido transpirable y de secado rápido te ayuda a mantener la comodidad kilómetro tras kilómetro.
Tecnología de capilarización del sudor
Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.
Ajuste estilizado
La cintura elástica con cordón permite encontrar el ajuste perfecto. Para mantener un aspecto estilizado hasta los tobillos, hemos incorporado cremalleras en los bajos.
Todo listo
Los cuatro bolsillos (dos laterales de malla, uno interno en la malla interior y uno trasero con cremallera) son ideales para llevar los geles, las pastillas de sales y el teléfono.
Detalles del producto
- Cuerpo: 83 % poliéster/17 % spandex. Malla: 82 % poliéster/18 % spandex. Slip: 89 % poliéster/11 % spandex.
- Ajuste ceñido
- Cintura elástica con logotipo ACG y cordón exterior
- Cremalleras regulables en los bajos
- Logotipos Nike ACG y Nike Swoosh con diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Summit White
- Modelo: IO9673-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 187 cm de altura
- Ajuste ceñido: se adapta al cuerpo
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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