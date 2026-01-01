Nike ACG "Lunar Ray" Mallas de trail running Dri-FIT ADV - Hombre

Nike ACG "Lunar Ray"

109,99 €

Los senderos no perdonan. Enfréntate al terreno con estas mallas de ajuste ceñido para reducir el roce. Además, los cuatro bolsillos (uno con cremallera apto para la mayoría de los teléfonos) te ofrecen el espacio necesario para guardar todas tus cosas. Además, el tejido transpirable y de secado rápido te ayuda a mantener la comodidad kilómetro tras kilómetro.

Tecnología de capilarización del sudor

Nike Dri-FIT ADV va un paso más allá. Esta tecnología de capilarización de la humedad proporciona más frescura y zonas de transpirabilidad que alejan el sudor para mantener la comodidad.

Ajuste estilizado

La cintura elástica con cordón permite encontrar el ajuste perfecto. Para mantener un aspecto estilizado hasta los tobillos, hemos incorporado cremalleras en los bajos.

Todo listo

Los cuatro bolsillos (dos laterales de malla, uno interno en la malla interior y uno trasero con cremallera) son ideales para llevar los geles, las pastillas de sales y el teléfono.