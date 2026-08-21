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Nike ACG "Lunar Lake" Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre - Anthracite/Negro

Materiales reciclados

Nike ACG "Lunar Lake"

Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre

349,99 €
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas

Esta chaqueta acolchada ACG cuenta con aislamiento PrimaLoft® para mantener la calidez y disfrutar de las aventuras al aire libre. Cuando suben las temperaturas, puedes guardar la chaqueta en su propia bolsa para llevarla fácilmente.


  • Color mostrado: Anthracite/Negro
  • Modelo: HV1144-060

Nike ACG "Lunar Lake"

349,99 €

Esta chaqueta acolchada ACG cuenta con aislamiento PrimaLoft® para mantener la calidez y disfrutar de las aventuras al aire libre. Cuando suben las temperaturas, puedes guardar la chaqueta en su propia bolsa para llevarla fácilmente.

Combate el frío

La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina un tejido de regulación térmica con características avanzadas para cuando aprieta el frío. Utilizamos aislamiento PrimaLoft® por su calidez ligera y segura. Está confeccionada con pequeñas fibras que crean bolsas de aire aislante para conservar el calor y dejar escapar la humedad.

Diseño ideal para el aire libre

Hemos diseñado esta chaqueta con un ajuste holgado en el cuerpo perfecto para combinar con otras prendas. La capucha y el cuello térmico proporcionan más protección en la cabeza y la cara. El sistema elástico en la cintura permite regular el ajuste.

Diseño plegable y cómodo

Esta chaqueta acolchada se puede guardar en el interior de su bolsita interior de malla, que a su vez sirve como almohada cuando acampas.

Detalles del producto

  • Logotipo ACG bordado que brilla en la oscuridad
  • Adorno de OVNI que brilla en la oscuridad
  • Mosquetón ACG
  • Bolsillos con cremallera para las manos
  • Cremallera bidireccional
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro/relleno: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Anthracite/Negro
  • Modelo: HV1144-060

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 180 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

    Nike ACG "Lunar Lake" Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre

    Nike ACG "Lunar Lake"

    349,99 €