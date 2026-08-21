Materiales reciclados
Nike ACG "Lunar Lake"
Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas
Esta chaqueta acolchada ACG cuenta con aislamiento PrimaLoft® para mantener la calidez y disfrutar de las aventuras al aire libre. Cuando suben las temperaturas, puedes guardar la chaqueta en su propia bolsa para llevarla fácilmente.
- Color mostrado: Anthracite/Negro
- Modelo: HV1144-060
Nike ACG "Lunar Lake"
Esta chaqueta acolchada ACG cuenta con aislamiento PrimaLoft® para mantener la calidez y disfrutar de las aventuras al aire libre. Cuando suben las temperaturas, puedes guardar la chaqueta en su propia bolsa para llevarla fácilmente.
Combate el frío
La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina un tejido de regulación térmica con características avanzadas para cuando aprieta el frío. Utilizamos aislamiento PrimaLoft® por su calidez ligera y segura. Está confeccionada con pequeñas fibras que crean bolsas de aire aislante para conservar el calor y dejar escapar la humedad.
Diseño ideal para el aire libre
Hemos diseñado esta chaqueta con un ajuste holgado en el cuerpo perfecto para combinar con otras prendas. La capucha y el cuello térmico proporcionan más protección en la cabeza y la cara. El sistema elástico en la cintura permite regular el ajuste.
Diseño plegable y cómodo
Esta chaqueta acolchada se puede guardar en el interior de su bolsita interior de malla, que a su vez sirve como almohada cuando acampas.
Detalles del producto
- Logotipo ACG bordado que brilla en la oscuridad
- Adorno de OVNI que brilla en la oscuridad
- Mosquetón ACG
- Bolsillos con cremallera para las manos
- Cremallera bidireccional
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro/relleno: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Anthracite/Negro
- Modelo: HV1144-060
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 180 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Sin evaluaciones
Nike ACG "Lunar Lake"