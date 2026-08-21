Nike ACG "Lunar Lake" Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre

Nike ACG "Lunar Lake"

349,99 €

Esta chaqueta acolchada ACG cuenta con aislamiento PrimaLoft® para mantener la calidez y disfrutar de las aventuras al aire libre. Cuando suben las temperaturas, puedes guardar la chaqueta en su propia bolsa para llevarla fácilmente.

Combate el frío

La tecnología Nike Therma-FIT ADV combina un tejido de regulación térmica con características avanzadas para cuando aprieta el frío. Utilizamos aislamiento PrimaLoft® por su calidez ligera y segura. Está confeccionada con pequeñas fibras que crean bolsas de aire aislante para conservar el calor y dejar escapar la humedad.

Diseño ideal para el aire libre

Hemos diseñado esta chaqueta con un ajuste holgado en el cuerpo perfecto para combinar con otras prendas. La capucha y el cuello térmico proporcionan más protección en la cabeza y la cara. El sistema elástico en la cintura permite regular el ajuste.

Diseño plegable y cómodo

Esta chaqueta acolchada se puede guardar en el interior de su bolsita interior de malla, que a su vez sirve como almohada cuando acampas.