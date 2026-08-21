ACG LDV
Zapatillas - Hombre
Antes de que ACG fuera ACG, las LDV conquistaban cumbres. Inicialmente, las LDV eran unas zapatillas de running para largas distancias, pero se les aplicaron algunas mejoras en cuanto a durabilidad para que fueran aptas para el trail. El modelo actual sigue contando con la malla transpirable y la suela tipo gofre adherente, pero ahora ocupa el lugar que le corresponde: ACG. Larga vida a las Long Distance Vector (LDV).
- Color mostrado: Wolf Grey/Summit White/Blanco/Azul marino
- Modelo: IF2857-001
ACG LDV
Antes de que ACG fuera ACG, las LDV conquistaban cumbres. Inicialmente, las LDV eran unas zapatillas de running para largas distancias, pero se les aplicaron algunas mejoras en cuanto a durabilidad para que fueran aptas para el trail. El modelo actual sigue contando con la malla transpirable y la suela tipo gofre adherente, pero ahora ocupa el lugar que le corresponde: ACG. Larga vida a las Long Distance Vector (LDV).
Ventajas
- Parte superior de malla para una mayor durabilidad y transpirabilidad.
- Suela exterior de goma tipo gofre para ofrecer tracción duradera y estilo clásico.
Detalles del producto
- Color mostrado: Wolf Grey/Summit White/Blanco/Azul marino
- Modelo: IF2857-001
Envíos y devoluciones
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