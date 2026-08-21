triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 8
ACG Lava Flow Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre - College Grey/Negro/Mean Green/Summit White

Materiales reciclados

ACG Lava Flow

Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre

259,99 €

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas

Esta chaqueta, en pocas palabras, regula la temperatura, repele el agua y es ligera. Para ponerla a prueba, la llevamos durante un viaje en canoa por el parque nacional Big Bend, al oeste de Texas. ¿Noches frías en el desierto? ¡Reto superado! Además, cuando no necesites aislamiento térmico, podrás guardarla fácilmente en el bolsillo interno.


  • Color mostrado: College Grey/Negro/Mean Green/Summit White
  • Modelo: II0917-009

ACG Lava Flow

259,99 €

Esta chaqueta, en pocas palabras, regula la temperatura, repele el agua y es ligera. Para ponerla a prueba, la llevamos durante un viaje en canoa por el parque nacional Big Bend, al oeste de Texas. ¿Noches frías en el desierto? ¡Reto superado! Además, cuando no necesites aislamiento térmico, podrás guardarla fácilmente en el bolsillo interno.

Detalles del producto

  • Logotipos Nike ACG y Nike Swoosh bordados
  • Cremallera bidireccional repelente al agua con protector
  • Bolsillos laterales con cremallera repelentes al agua
  • Cuerpo: 100 % nylon Forro/relleno: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: College Grey/Negro/Mean Green/Summit White
  • Modelo: II0917-009

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 180 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

    ACG Lava Flow Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre

    ACG Lava Flow

    259,99 €