Materiales reciclados
ACG Lava Flow
Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras recicladas
Esta chaqueta, en pocas palabras, regula la temperatura, repele el agua y es ligera. Para ponerla a prueba, la llevamos durante un viaje en canoa por el parque nacional Big Bend, al oeste de Texas. ¿Noches frías en el desierto? ¡Reto superado! Además, cuando no necesites aislamiento térmico, podrás guardarla fácilmente en el bolsillo interno.
- Color mostrado: College Grey/Negro/Mean Green/Summit White
- Modelo: II0917-009
ACG Lava Flow
Esta chaqueta, en pocas palabras, regula la temperatura, repele el agua y es ligera. Para ponerla a prueba, la llevamos durante un viaje en canoa por el parque nacional Big Bend, al oeste de Texas. ¿Noches frías en el desierto? ¡Reto superado! Además, cuando no necesites aislamiento térmico, podrás guardarla fácilmente en el bolsillo interno.
Detalles del producto
- Logotipos Nike ACG y Nike Swoosh bordados
- Cremallera bidireccional repelente al agua con protector
- Bolsillos laterales con cremallera repelentes al agua
- Cuerpo: 100 % nylon Forro/relleno: 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: College Grey/Negro/Mean Green/Summit White
- Modelo: II0917-009
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 180 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Sin evaluaciones
ACG Lava Flow