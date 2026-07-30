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ACG High Stakes Pantalón de senderismo - Mujer - Tattoo/Summit White

Materiales reciclados

ACG High Stakes

Pantalón de senderismo - Mujer

114,99 €
Tattoo/Summit White
Negro/Summit White
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para encontrar ese paisaje secreto, necesitarás una equipación de senderismo fiable. El pantalón ACG High Stakes está diseñado para moverse contigo y adaptarse a la madre naturaleza. Es ligero, elástico y articulado para reducir las restricciones en cada movimiento. ¿Se avecina un chaparrón? No te preocupes, el acabado repelente al agua te ayudará a protegerte de la humedad para que puedas seguir descubriendo auténticas maravillas.


  • Color mostrado: Tattoo/Summit White
  • Modelo: IR2340-502

ACG High Stakes

114,99 €

Para encontrar ese paisaje secreto, necesitarás una equipación de senderismo fiable. El pantalón ACG High Stakes está diseñado para moverse contigo y adaptarse a la madre naturaleza. Es ligero, elástico y articulado para reducir las restricciones en cada movimiento. ¿Se avecina un chaparrón? No te preocupes, el acabado repelente al agua te ayudará a protegerte de la humedad para que puedas seguir descubriendo auténticas maravillas.

Detalles del producto

  • Bolsillos para las manos
  • Logotipo ACG bordado en el muslo izquierdo
  • 93 % nylon/7 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Color mostrado: Tattoo/Summit White
  • Modelo: IR2340-502

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Vandrebukser

    Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c

    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

ACG High Stakes Pantalón de senderismo - Mujer

ACG High Stakes

114,99 €

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