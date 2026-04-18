Nike ACG GOAT Chaleco (5 l)

Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
El chaleco Nike ACG está diseñado para reducir los rebotes y ayudar a mantener tus objetos seguros durante la carrera. Los bolsillos, inteligentemente situados, ayudan a distribuir el peso de manera uniforme, mientras que las lengüetas de extracción te permiten acceder a ellos de forma rápida y sencilla cuando lo necesites. Compatible con dos bidones de 500 ml en la parte delantera y una bolsa de 2 l en la parte posterior.
Nike ACG GOAT
El chaleco Nike ACG está diseñado para reducir los rebotes y ayudar a mantener tus objetos seguros durante la carrera. Los bolsillos, inteligentemente situados, ayudan a distribuir el peso de manera uniforme, mientras que las lengüetas de extracción te permiten acceder a ellos de forma rápida y sencilla cuando lo necesites. Compatible con dos bidones de 500 ml en la parte delantera y una bolsa de 2 l en la parte posterior.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Parfait
AlexiisG431696458
Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG
Nike ACG GOAT