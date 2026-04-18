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Nike ACG GOAT Chaleco (5 l) - Grey Fog/Safety Orange/Summit White

Materiales reciclados

Nike ACG GOAT

Chaleco (5 l)

134,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

El chaleco Nike ACG está diseñado para reducir los rebotes y ayudar a mantener tus objetos seguros durante la carrera. Los bolsillos, inteligentemente situados, ayudan a distribuir el peso de manera uniforme, mientras que las lengüetas de extracción te permiten acceder a ellos de forma rápida y sencilla cuando lo necesites. Compatible con dos bidones de 500 ml en la parte delantera y una bolsa de 2 l en la parte posterior.


  • Color mostrado: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Modelo: IQ7354-039

Nike ACG GOAT

134,99 €

El chaleco Nike ACG está diseñado para reducir los rebotes y ayudar a mantener tus objetos seguros durante la carrera. Los bolsillos, inteligentemente situados, ayudan a distribuir el peso de manera uniforme, mientras que las lengüetas de extracción te permiten acceder a ellos de forma rápida y sencilla cuando lo necesites. Compatible con dos bidones de 500 ml en la parte delantera y una bolsa de 2 l en la parte posterior.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cierre frontal ajustable para un ajuste regulable.
  • Las presillas tejidas y los cordones elásticos extraíbles de la parte posterior te permiten sostener el equipo adicional y son compatibles con la mayoría de los sistemas de almacenamiento de bastones.

Detalles del producto

  • 82 % poliéster/12 % spandex/6 % nylon
  • Incluye un silbato y un gancho para las llaves
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
  • Modelo: IQ7354-039

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Parfait

    AlexiisG431696458

    Il taille très bien (près du corps) Je prends toujours S chez Nike pour les vêtements de sport/lifestyle. En taille S, ce gilet est prêt de corps. Très bonne qualité de matériaux, comme toujours avec ACG

Nike ACG GOAT Chaleco (5 l)

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