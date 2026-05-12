triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 8
ACG Five Towers Chaqueta con protección UV - Hombre - Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White

Materiales reciclados

ACG Five Towers

Chaqueta con protección UV - Hombre

154,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta chaqueta se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Y, como las condiciones alpinas pueden cambiar rápidamente, se puede plegar y guardar fácilmente en su propio bolsillo.


  • Color mostrado: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Modelo: II3650-317

ACG Five Towers

154,99 €

Esta chaqueta se diseñó para el paisaje soleado de los Dolomitas. Por eso, cuenta con protección UV y tecnología que capilariza el sudor para aportarte comodidad. Y, como las condiciones alpinas pueden cambiar rápidamente, se puede plegar y guardar fácilmente en su propio bolsillo.

Detalles del producto

  • 93 % nylon/7 % spandex
  • Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
  • Dobladillo con cordón elástico y cierre
  • Presilla para colgar
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Modelo: II3650-317

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
    • Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Look and style

    Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6

    I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style

ACG Five Towers Chaqueta con protección UV - Hombre

ACG Five Towers

154,99 €

¿Hace sol? No te preocupes: esta chaqueta bloquea los rayos UV y capilariza el sudor

Diseñada para

Senderismo

Seguridad

Protección UV

Peso

Ligera

Especificaciones técnicas

Tecnología

Dri-FIT y protección UV

Sostenibilidad

Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado.

Características técnicas

  • Preparada para los días de sol

    Explora paisajes soleados sin preocupaciones: hemos añadido protección UV a esta prenda para ofrecerte cobertura.

  • Diseño plegable

    ¿Necesitas deshacerte de una capa? Esta chaqueta ligera se puede guardar en su propio bolsillo con cremallera del pecho para llevarla cómodamente.

  • Prenda exterior

    Hemos diseñado esta chaqueta con un ajuste amplio para que puedas llevarla sobre una capa base.

  • Tecnología de capilarización del sudor

    La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

hero

Completa el look

Item 3 of 4